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28 сентября 2017, 22:25 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

«Химки» впервые стали обладателями Кубка Гомельского по баскетболу

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Подмосковные «Химки» обыграли столичный ЦСКА в финальном матче Кубка Гомельского по баскетболу, который проходил в Москве.

Игроки ЦСКА Серхио Родригес и Химок Вячеслав Зайцев (справа) Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 84:77 в пользу подмосковного клуба.

Ранее турецкий клуб «Дарюшшафака» обыграл греческий «Панатинаикос» в матче за третье место.

Кубок Гомельского проводится с 2008 года. ЦСКА выигрывал турнир семь раз, также победителями становились «Панатинаикос» и литовский «Жальгирис». Призовой фонд соревнований составляет €50 тыс.
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