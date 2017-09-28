Блатт считает Кубок Гомельского главным баскетбольным турниром в Европе в межсезонье

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«Дарюшшафака» в матче за третье место на Кубке Гомельского, который проходит в Москве, обыграла в овертайме греческий «Панатинаикос» со счетом 78:75.

«Я с большим удовольствием принял приглашение организаторов. Уверен, что Кубок Гомельского является главным турниром в Европе в межсезонье. Здесь всегда участвуют клубы уровня Евролиги, — сказал Блатт. — Приятно, что мы закончили турнир победой».

«Выступление в Москве — очень важный этап в подготовке нашей команды к сезону», — добавил тренер.

Позднее в финальном матче московский ЦСКА сыграет с подмосковными «Химками».

Призовой фонд турнира составляет €50 тыс.