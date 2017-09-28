Блатт считает Кубок Гомельского главным баскетбольным турниром в Европе в межсезонье
МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Кубок Гомельского является самым престижным межсезонным баскетбольным турниром в Европе. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер турецкой «Дарюшшафаки» Дэвид Блатт.
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«Дарюшшафака» в матче за третье место на Кубке Гомельского, который проходит в Москве, обыграла в овертайме греческий «Панатинаикос» со счетом 78:75.
«Я с большим удовольствием принял приглашение организаторов. Уверен, что Кубок Гомельского является главным турниром в Европе в межсезонье. Здесь всегда участвуют клубы уровня Евролиги, — сказал Блатт. — Приятно, что мы закончили турнир победой».
«Выступление в Москве — очень важный этап в подготовке нашей команды к сезону», — добавил тренер.
Позднее в финальном матче московский ЦСКА сыграет с подмосковными «Химками».
Призовой фонд турнира составляет €50 тыс.
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