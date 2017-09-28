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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/31160273/
28 сентября 2017, 19:39 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Экс-баскетболист ЦСКА Сонни Уимс дисквалифицирован до 2021 года

МОСКВА, 28 сен — Р-Спорт. Бывший баскетболист московского ЦСКА американский форвард Сонни Уимс дисквалифицирован до 2021 года за отказ от прохождения допинг-тестирования и не сможет в течение этого срока выступать в турнирах под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA), сообщает eurohoops.net.

Бывший баскетболист московского ЦСКА американский форвард <span class=error>Сонни</span> <span class=error>Уимс</span> дисквалифицирован до 2021 года за отказ от прохождения <nobr>допинг-тестирования</nobr> и не сможет в течение этого срока выступать в турнирах под эгидой Международной федерации баскетбола (<span class=error>FIBA</span>) сообщает eurohoops.net. Увеличить
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В феврале тель-авивский «Маккаби» отчислил Уимса, отказавшегося пройти допинг-тест, назначенный FIBA. Сам 31-летний баскетболист заявлял, что прошел тестирование.

Уимс, игравший в ЦСКА с 2012 по 2015 год, в сезоне-2017/18 должен выступать за китайский «Чжэцзян Чоучжоу», но из-за дисквалификации неясно, сможет ли баскетболист играть в Китае.

Также сообщается, что на аналогичный срок за нарушение антидопинговых правил дисквалифицирован сенегальский центровой Хамади Н’Диайе.
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