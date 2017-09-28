Экс-баскетболист ЦСКА Сонни Уимс дисквалифицирован до 2021 года
МОСКВА, 28 сен —
Р-Спорт. Бывший баскетболист московского ЦСКА американский форвард Сонни Уимс дисквалифицирован до 2021 года за отказ от прохождения допинг-тестирования и не сможет в течение этого срока выступать в турнирах под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA), сообщает eurohoops.net.
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В феврале
Уимс, игравший в ЦСКА с 2012 по 2015 год, в сезоне-2017/18 должен выступать за китайский «Чжэцзян Чоучжоу», но
Также сообщается, что на аналогичный срок за нарушение антидопинговых правил дисквалифицирован сенегальский центровой Хамади Н’Диайе.
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