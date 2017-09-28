Экс-баскетболист ЦСКА Сонни Уимс дисквалифицирован до 2021 года

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В феврале тель-авивский «Маккаби» отчислил Уимса, отказавшегося пройти допинг-тест, назначенный FIBA. Сам 31-летний баскетболист заявлял, что прошел тестирование.

Уимс, игравший в ЦСКА с 2012 по 2015 год, в сезоне-2017/18 должен выступать за китайский «Чжэцзян Чоучжоу», но из-за дисквалификации неясно, сможет ли баскетболист играть в Китае.

Также сообщается, что на аналогичный срок за нарушение антидопинговых правил дисквалифицирован сенегальский центровой Хамади Н’Диайе.