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28 сентября 2017, 19:16 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

«Дарюшшафака» стала бронзовым призером Кубка Гомельского по баскетболу

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Греческий «Панатинаикос» проиграл в овертайме турецкому клубу «Дарюшшафака» в матче за третье место на Кубке Гомельского по баскетболу, который проходит в Москве.

Главный тренер Дарюшшафаки Дэвид Блатт Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 78:75 в пользу турецких баскетболистов.

Позднее в четверг в финальном матче московский ЦСКА сыграет с подмосковными «Химками».

Призовой фонд турнира составляет €50 тыс.
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Новости Баскетбольных еврокубков

Блатт считает Кубок Гомельского главным баскетбольным турниром в Европе в межсезонье

Блатт считает Кубок Гомельского главным баскетбольным турниром в Европе в межсезонье

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Кубок Гомельского является самым престижным межсезонным баскетбольным турниром в Европе. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер турецкой «Дарюшшафаки» Дэвид Блатт.
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