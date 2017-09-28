«Дарюшшафака» стала бронзовым призером Кубка Гомельского по баскетболу
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Греческий «Панатинаикос» проиграл в овертайме турецкому клубу «Дарюшшафака» в матче за третье место на Кубке Гомельского по баскетболу, который проходит в Москве.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча завершилась со счетом 78:75 в пользу турецких баскетболистов.
Позднее в четверг в финальном матче московский ЦСКА сыграет с подмосковными «Химками».
Призовой фонд турнира составляет €50 тыс.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter