«Химки» и УНИКС перебрали легионеров

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БК «Химки» и БК УНИКС превысили лимит на легионеров, установленный в Единой лиге ВТБ. Сейчас в составе обоих российских топ-клубов по восемь легионеров — в то время как на сезон клуб может заявить максимум семь иностранных игроков. Таким образом, один из легионеров, не попавший в заявку в Лигу ВТБ, будет выступать исключительно в еврокубках, где таких ограничений нет («Химки» играют в Евролиге, УНИКС — в Еврокубке).

По словам президента УНИКСа Евгения Богачева, руководство клуба приняло решение не заявлять на игры Единой лиги серба Данило Анджушича.

— Действительно, у нас вновь перебор легионеров (в прошлом сезоне в играх Лиги ВТБ за УНИКС не мог играть мексиканец Пол Столл. — «Известия»), — рассказал «Известиям» Евгений Богачев. — Поэтому предварительно мы не будем заявлять в Лигу ВТБ Данило Анджушича. Он будет играть только в Еврокубке.

Таким образом, в заявку казанцев на сезон Единой лиги ВТБ попадут следующие иностранные игроки: лучший оборонительный игрок Евролиги-2012/13 Стефан Ласме (Габон), чемпион Италии в составе «Венеции» Мелвин Эжим (Канада/Нигерия), американский снайпер Джамар Смит (экс-«Уникаха»), перспективный латвийский центровой Мартиньш Майерс (экс-ВЭФ), американский форвард Трент Локетт (экс-«Бетис»). А также — хорошо знакомые казанской публике греческий форвард Костас Каймакоглу и испанский разыгрывающий Хоаким Колом.

В ростере «Химок» восьмой легионер появился за полторы недели до старта сезона — химчанам удалось договориться с пятым номером драфта НБА 2012 года Томасом Робинсоном (26 лет, 208 см). Американский форвард имеет богатый опыт выступлений в лучшей лиге мира за «Хьюстон», «Филадельфию», «Портленд», «Бруклин» и «Лейкерс». Ранее состав желто-синих пополнили сразу пять соотечественников Робинсона: лидер сербской «Црвены Звезды», MVP Адриатической лиги Чарльз Дженкинс, лидер китайского чемпионата по подборам Малькольм Томас, Энтони Гилл (экс-«Есильгиресун», Турция), Джеймс Андерсон (экс-«Дарушшафака», Турция) и Тайлер Ханикатт (экс-«Анадолу Эфес»). Также подмосковному клубу удалось приобрести звездного сербского разыгрывающего Стефана Марковича (экс-«Зенит»). С прошлого сезона в клубе остался только черногорский центровой Марко Тодорович.

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов отметил, что окончательное решение о восьмом легионере предстоит принять наставнику команды Георгиосу Барцокасу.

— Я считаю, что выбор легионера, которого мы сможем заявить только в Евролигу, — прерогатива нашего тренерского штаба, — заявил «Известиям» Павел Астахов. — Скорее всего, мы примем решение перед самым стартом турнира (чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2017/18 начнется 5 октября. — «Известия»). К этому моменту Барцокас должен сделать окончательный выбор.

Также Павел Астахов рассказал и о причинах приобретения Томаса Робинсона.

— После серии товарищеских матчей стало понятно, что нам нужен еще один мощный игрок под кольцом, — продолжил генеральный директор «Химок». — Было непонятно, кто может нас усилить — на рынке практически не было баскетболистов с габаритами и функционалом, которые устраивали бы Барцокаса. Но в итоге появился вариант с Робинсоном, который спустя два дня переговоров принял наше предложение и подписал годовой контракт. Мы учли все пожелания главного тренера и сделали всё, чтобы команда выдала успешный сезон. Теперь задача тренера и игроков — продемонстрировать свой высокий уровень.

В первом туре Лиги ВТБ «Химки» будут принимать «Цмоки-Минск», а УНИКС встретится с «Зенитом». Обе игры состоятся 5 октября.