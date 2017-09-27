Швед и Воронцевич назначили встречу в Москве

Главная интрига турнира в Москве — в каком состоянии сейчас, проводя последние контрольные игры, находятся две ведущих команды страны. Странная штука — с одной стороны, остается чуть больше недели до официального старта, но с другой, и ЦСКА, и «Химки», по сути, только начали настоящую, полноценную подготовку. Ведь тренеры только сейчас получили в свое распоряжение игроков, выступавших на Евробаскете.

ОБОРОНА «ХИМОК»

Возглавивший «Химки» летом Георгиос Барцокас только накануне старта московского турнира увидел на тренировке лидера своей команды и сборной России Алексея Шведа, а также Андрея Зубкова. Подмосковный клуб в целом провел межсезонье по принципу «до основанья, а затем». Желто-синие, комплектуя состав под Евролигу, не только поменяли тренера, но и подписали в общей сложности восемь новичков. Последний из которых, Томас Робинсон, приедет в Россию только на следующей неделе. Кстати, он стал восьмым легионером в команде, а значит, один из иностранцев в предстоящем сезоне не будет заявлен в Единую лигу. Пока главным кандидатом на это является черногорский центровой Марко Тодорович.

Также на Кубке Гомельского из-за травмы не играет еще один новичок Мальколм Томас. Обо всех этих проблемах Барцокас упомянул после выигранного матча с «Панатинаикосом». Но, учитывая, что грек в команде сам человек новый, большое количество приобретений его должно было беспокоить куда меньше отсутствия Шведа — главной звезды «Химок», на котором держится игра. «Мы пока не готовы быть единой командой», — констатировал Барцокас по окончании игры, которая получилась не слишком быстрой и зрелищной, зато достаточно сумбурной. Греки тоже заметно обновили состав, и поэтому обе команды выглядели сырыми, совершая много ошибок. Например, у желто-синих набралось 16 потерь, и с этой напастью им удалось справиться лишь к последней четверти.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Победа!<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%9A%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8?src=hash">#БКХимки</a> обыгрывает Пао в матче Кубка Гомельского (73-70)<a href="https://twitter.com/Khimkibasket">@Khimkibasket</a> defeated <a href="https://twitter.com/paobcgr">@paobcgr</a> (73-70) at first game of <a href="https://twitter.com/hashtag/GomelskyCup?src=hash">#GomelskyCup</a> <a href="https://t.co/MuihhYUWFu">pic.twitter.com/MuihhYUWFu</a></p>— BC Khimki (@Khimkibasket) <a href="https://twitter.com/Khimkibasket/status/913067252613812225">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Швед, кстати, провел на площадке чуть больше половины матча, и все равно с большим запасом стал самым результативным в «Химках». При этом Барцокас по ходу встречи, когда Алексея не было на площадке, попробовал несколько вариантов потенциального избавления от «шведозависимости». И из тех, кто пытался брать игру на себя, хорошо смотрелся опытный серб Стефан Маркович. Хороший матч провел другой возрастной баскетболист Дмитрий Соколов. А вот вернувшийся в клуб Тайлер Ханикатт встречу провалил.

Кстати, уже видно, что при Барцокасе «Химки» будут играть в более оборонительный, чем раньше баскетбол, и обращать особое внимание на дисциплину. Так, ключевым моментом матча с «Пао» стало то, что подмосковная команда сделала целых 46 подборов, при этом на своем кольце их преимущество было подавляющим — 33:3. И даже снайперские подвиги Денмона и Синглтона, на двоих забивших девять «трех», афинянам в итоге не помогли.

РОДРИГЕС — БОМБА

Матч ЦСКА и «Дарюшафаки» вышел более бодрым, и по течению игры, и по ее содержанию. И это при том, что Димитрис Итудис до нынешней недели обходился сразу без пяти игроков национальных сборных. И как накануне сказал «СЭ» Семен Антонов, главная задача на нынешний турнир и ближайшие дни — сыграться. Особенно учитывая, что после ухода Милоша Теодосича музыку в атаке по большей части должен заказывать новобранец Серхио Родригес. Поэтому Итудис предсказуемо использовал широкую ротацию, причем давая новичкам больше игрового времени, чем старожилам. Это как раз и должно было позволить им сыграться с остальной командой, наладив взаимодействие.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Sergioooo 1️⃣3️⃣ points <a href="https://t.co/SYNrXQmChd">pic.twitter.com/SYNrXQmChd</a></p>— CSKA Moscow (@cskabasket) <a href="https://twitter.com/cskabasket/status/913105487150948364">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Если говорить о главном впечатлении от игры обновленного ЦСКА, то это, конечно, Родригес. Испанец вышел на площадку в середине первой четверти и сразу же прибрал нити игры к рукам, уже к большому перерыву сделав семь результативных передач. В его классе сомнений и до этого не было, но кроме этого, он показал способность плодотворно сотрудничать с Нандо Де Коло, и их дуэт в предстоящем сезоне еще наведет шороху в Евролиге. И если Родригес продолжит в том же духе, то болельщики довольно скоро перестанут сравнивать его с Теодосичем и позволят испанцу быть не наследником серба, а самим собой.

Много времени на площадке получили и Отелло Хантер с Уиллом Клайберном. Но про их перспективы по одному матчу судить трудно. Хантер по большей части работал в обороне и, учитывая традиционные проблемы ЦСКА с центровыми, способен стать твердым игроком старта. Клайберн, который в этом матче также вышел с первых минут — атлетичный, прыгучий, что он красиво доказал в паре моментов. Осталось еще попристальнее посмотреть, что есть в его оборонительном арсенале. Лео Вестерманн пока играл не так много, но, возможно, его способности мы увидим в финале. В четверг армейцы, не проигрывающие на Кубке Гомельского с 2010 года, попробуют вновь отстоять титул.

Антон БАБОШИН

из Москвы.

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Кубок Гомельского. Полуфиналы.

Химки — Панатинаикос — 73:70 (16:19, 16:17, 21:16, 20:18). Х: Швед (18). Маркович (12). Дженкинс (12). П: Денмон (22). Синглтон (19).

ЦСКА — Дарюшафака — 81:75 (21:21, 25:21, 18:14, 17:19). Ц: Де Коло (19), Родригес (13). Хиггинс (12). Хайнс (11). Д: Джонсон (16), Мейнор-Белл (16), Каммингс (14).

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ НА 28 СЕНТЯБРЯ

17.00 Матч за 3-е место. Панатинаикос — Дарюшафака

20.00 Финал. ЦСКА — Химки.