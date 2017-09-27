Швед и Воронцевич назначили встречу в Москве
В полуфиналах 10-го по счету Кубка Гомельского, проходящего в Москве, ЦСКА и «Химки» одержали победы и обеспечили третий чисто российский финал в истории турнира.
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Главная интрига турнира в Москве — в каком состоянии сейчас, проводя последние контрольные игры, находятся две ведущих команды страны. Странная штука — с одной стороны, остается чуть больше недели до официального старта, но с другой, и ЦСКА, и «Химки», по сути, только начали настоящую, полноценную подготовку. Ведь тренеры только сейчас получили в свое распоряжение игроков, выступавших на Евробаскете.
ОБОРОНА «ХИМОК»
Возглавивший «Химки» летом Георгиос Барцокас только накануне старта московского турнира увидел на тренировке лидера своей команды и сборной России Алексея Шведа, а также Андрея Зубкова. Подмосковный клуб в целом провел межсезонье по принципу «до основанья, а затем».
Также на Кубке Гомельского
Швед, кстати, провел на площадке чуть больше половины матча, и все равно с большим запасом стал самым результативным в «Химках». При этом Барцокас по ходу встречи, когда Алексея не было на площадке, попробовал несколько вариантов потенциального избавления от «шведозависимости». И из тех, кто пытался брать игру на себя, хорошо смотрелся опытный серб Стефан Маркович. Хороший матч провел другой возрастной баскетболист Дмитрий Соколов. А вот вернувшийся в клуб Тайлер Ханикатт встречу провалил.
Кстати, уже видно, что при Барцокасе «Химки» будут играть в более оборонительный, чем раньше баскетбол, и обращать особое внимание на дисциплину. Так, ключевым моментом матча с «Пао» стало то, что подмосковная команда сделала целых 46 подборов, при этом на своем кольце их преимущество было подавляющим — 33:3. И даже снайперские подвиги Денмона и Синглтона, на двоих забивших девять «трех», афинянам в итоге не помогли.
РОДРИГЕС — БОМБА
Матч ЦСКА и «Дарюшафаки» вышел более бодрым, и по течению игры, и по ее содержанию. И это при том, что Димитрис Итудис до нынешней недели обходился сразу без пяти игроков национальных сборных. И как накануне сказал «СЭ» Семен Антонов, главная задача на нынешний турнир и ближайшие дни — сыграться. Особенно учитывая, что после ухода Милоша Теодосича музыку в атаке по большей части должен заказывать новобранец Серхио Родригес. Поэтому Итудис предсказуемо использовал широкую ротацию, причем давая новичкам больше игрового времени, чем старожилам. Это как раз и должно было позволить им сыграться с остальной командой, наладив взаимодействие.
Если говорить о главном впечатлении от игры обновленного ЦСКА, то это, конечно, Родригес. Испанец вышел на площадку в середине первой четверти и сразу же прибрал нити игры к рукам, уже к большому перерыву сделав семь результативных передач. В его классе сомнений и до этого не было, но кроме этого, он показал способность плодотворно сотрудничать с Нандо Де Коло, и их дуэт в предстоящем сезоне еще наведет шороху в Евролиге. И если Родригес продолжит в том же духе, то болельщики довольно скоро перестанут сравнивать его с Теодосичем и позволят испанцу быть не наследником серба, а самим собой.
Много времени на площадке получили и Отелло Хантер с Уиллом Клайберном. Но про их перспективы по одному матчу судить трудно. Хантер по большей части работал в обороне и, учитывая традиционные проблемы ЦСКА с центровыми, способен стать твердым игроком старта. Клайберн, который в этом матче также вышел с первых минут — атлетичный, прыгучий, что он красиво доказал в паре моментов. Осталось еще попристальнее посмотреть, что есть в его оборонительном арсенале. Лео Вестерманн пока играл не так много, но, возможно, его способности мы увидим в финале. В четверг армейцы, не проигрывающие на Кубке Гомельского с 2010 года, попробуют вновь отстоять титул.
Антон БАБОШИН
из Москвы.
Кубок Гомельского. Полуфиналы.
Химки — Панатинаикос — 73:70 (16:19, 16:17, 21:16, 20:18). Х: Швед (18). Маркович (12). Дженкинс (12). П: Денмон (22). Синглтон (19).
ЦСКА — Дарюшафака — 81:75 (21:21, 25:21, 18:14, 17:19). Ц: Де Коло (19), Родригес (13). Хиггинс (12). Хайнс (11). Д: Джонсон (16),
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ НА 28 СЕНТЯБРЯ
17.00 Матч за 3-е место. Панатинаикос — Дарюшафака
20.00 Финал. ЦСКА — Химки.
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