Итудис: Участие ЦСКА в Кубке Гомельского является важной частью подготовки к сезону
МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие в Кубке Гомельского является важным этапом в подготовке баскетболистов ЦСКА к новому сезону. Об этом ТАСС рассказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.
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ЦСКА одержал победу над турецкой «Дарюшшафакой» со счетом 81:75 в полуфинале Кубка Гомельского по баскетболу, который проходит в Москве.
«Кубок Гомельского очень полезен для нас, потому что мы только начали подготовку к сезону в полном составе. Буквально вчера поработали полтора часа и все, — сказал Итудис. — Задача на сезон? Быть здоровыми, и показывать хороший баскетбол».
«В команде много новых игроков, нужно игровое время, чтобы просто узнать друг друга. Пока что я даже не очень представляю, что из себя представляет команда в целом», — добавил тренер.
В финале ЦСКА встретится с другой российской командой «Химки», которая ранее оказалась сильнее греческого «Панатинаикоса» — 73:70. Финал и матч за третье место пройдут 28 сентября.
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