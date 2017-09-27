ЦСКА обыграл «Дарюшшафаку» и вышел в финал Кубка Гомельского по баскетболу

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий армейцев Нандо де Коло, в его активе 19 очков.

В финале ЦСКА встретится с другой российской командой «Химки», которая ранее оказалась сильнее греческого «Панатинаикоса» — 73:70. Финал и матч за третье место пройдут 28 сентября.