Швед признался, что чувствует усталость после Евробаскета
МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник «Химок» Алексей Швед чувствует усталость после чемпионата Европы по баскетболу. Об этом игрок рассказал ТАСС.
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Российский клуб «Химки» одержал победу над греческим «Панатинаикосом» со счетом 73:70 в полуфинале Кубка Гомельского, который проходит в Москве. В составе «Химок» Швед стал самым результативным игроком, набрав 18 очков.
«Рад был выйти на паркет и сыграть в матче, соскучился по команде. Мы только вчера собрались, поэтому далеки от оптимальной формы, — сказал Швед. — Но до начала сезона времени еще достаточно, успеем набрать. Пока же чувствуется небольшая усталость после чемпионата Европы».
Швед стал самым результативным игроком завершившегося в Турции Евробаскета и вошел в символическую пятерку турнира. Сборная России на первенстве Европы заняла четвертое место.
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