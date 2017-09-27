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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/31147107/
27 сентября 2017, 18:56 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

«Химки» победили «Панатинаикос» и вышли в финал Кубка Гомельского по баскетболу

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российские «Химки» одержали победу над греческим «Панатинаикосом» со счетом 73:70 в полуфинале Кубка Гомельского по баскетболу, который проходит в Москве.

Игроки БК Химки Джеймс Андерсон и Панатинаикоса Ник Калатес (слева направо) в полуфинальном матче Кубка Гомельского по баскетболу Увеличить
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Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Панатинаикоса» Маркус Денмон, набравший 22 очка. В составе «Химок» больше всего очков в активе атакующего защитника Алексея Шведа (18).

В финале «Химки» сыграют с победителем полуфинала между российским ЦСКА и турецкой «Дарюшшафакой», который пройдет позднее в среду. Финал и матч за третье место пройдут 28 сентября.
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