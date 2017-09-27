«Химки» победили «Панатинаикос» и вышли в финал Кубка Гомельского по баскетболу

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Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Панатинаикоса» Маркус Денмон, набравший 22 очка. В составе «Химок» больше всего очков в активе атакующего защитника Алексея Шведа (18).

В финале «Химки» сыграют с победителем полуфинала между российским ЦСКА и турецкой «Дарюшшафакой», который пройдет позднее в среду. Финал и матч за третье место пройдут 28 сентября.