«Химки» победили «Панатинаикос» и вышли в финал Кубка Гомельского по баскетболу
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российские «Химки» одержали победу над греческим «Панатинаикосом» со счетом 73:70 в полуфинале Кубка Гомельского по баскетболу, который проходит в Москве.
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Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Панатинаикоса» Маркус Денмон, набравший 22 очка. В составе «Химок» больше всего очков в активе атакующего защитника Алексея Шведа (18).
В финале «Химки» сыграют с победителем полуфинала между российским ЦСКА и турецкой «Дарюшшафакой», который пройдет позднее в среду. Финал и матч за третье место пройдут 28 сентября.
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