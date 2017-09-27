Премьера Родригеса и дебют БК «Химки»: в Москве стартует Кубок Гомельского

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Московский ЦСКА семь раз выигрывал турнир, по одной победе на Кубке Гомельского одержали литовский «Жальгирис» (2008 год) и греческий «Панатинаикос» (2009).

Жизнь после Теодосича

Матчи десятого розыгрыша Кубка Гомельского пройдут в будни, что стало новшеством турнира. «Такое решение принято в интересах клубов, в первую очередь, конечно, мы учитывали интересы ЦСКА. Не уверен, что будни хуже, чем выходные. Вот сейчас и посмотрим, как получится. У выходных, особенно субботы, хватает своих сложностей», — сказал генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский.

В межсезонье ЦСКА покинул сербский разыгрывающий Милош Теодосич, наконец решившийся покорить Национальную баскетбольную ассоциацию. Серб подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс». Заменить любимца армейских болельщиков призван испанец Серхио Родригес. Также на Кубке Гомельского московские болельщики впервые увидят в деле и других новичков ЦСКА: американцев Отелло Хантера и Уилла Клайберна, француза Лео Вестерманна.

Все участники Евробаскета из ЦСКА уже присоединились к команде и работают в общей группе. Из-за травмы не сможет сыграть на Кубке Гомельского капитан армейцев Виктор Хряпа, также под вопросом участие центрового Павла Коробкова.

«Мы привыкли считать Кубок Гомельского молодым турниром, но не успели оглянуться, как он дорос до первого юбилея, — заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин. — Десятый розыгрыш Кубка вновь собирает в Москве участников Евролиги прошедшего и будущего сезонов, выступающих основными составами накануне старта в официальных матчах. Идея создания турнира заключалась не только в организации для москвичей зрелищного соревнования. Каждый год мы получаем особый повод вспомнить об Александре Яковлевиче Гомельском».

Новые «Химки»

Впервые за лето свою команду увидят и болельщики «Химок», которые дебютируют на Кубке Гомельского. Вернувшийся в число участников Евролиги клуб в межсезонье предсказуемо обновил состав. Команду пополнили сразу восемь новичков: форвард сборной России Андрей Зубков, сербский защитник Стефан Маркович и американцы Тайлер Ханикатт, Томас Робинсон, Чарльз Дженкинс, Малькольм Томас, Энтони Гилл и Джеймс Андерсон.

Главным же изменением в «Химках» стоит признать перестановки в тренерском штабе: вместо Душана Ивковича команду возглавил Георгиос Барцокас, известный в России по работе с «Локомотивом-Кубанью». В 2016 году грек вывел краснодарцев в «Финал четырех» Евролиги. Уже присоединились к команде и должны сыграть на Кубке Гомельского выступавшие на Евробаскете Алексей Швед и Андрей Зубков.

Иностранные гости

Уже в девятый раз на Кубке Гомельского выступит греческий «Панатинаикос». Лишь один раз в истории турнира — в 2012 году — вместо «Пао» в Москву приехал «Олимпиакос». Состав греческой команды в межсезонье также заметно обновился, клуб подписал контракты с семью новыми игроками, среди которых стоит отметить Яна Вуюкаса (экс-игрок «Локомотива-Кубани» и УНИКСа), Мэтта Лойески и Танасиса Адетокунбо, старшего брата звезды НБА.

Приглашение «Дарюшафаки» на Кубок Гомельского, с одной стороны, выглядит удивительным (команда из Кубка Европы), с другой — абсолютно оправданным, ведь команду возглавляет бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт. Всего пять месяцев назад «Дарюшафака» играла в четвертьфинале Евролиги, но с тех пор многое изменилось: команда потеряла место в главном европейском турнире, титульный спонсор оставил клуб, лучшие игроки разошлись по другим командам. Сейчас обратить на себя внимание в составе «Дарюшафаки» могут лишь имена центрового Огуза Саваша и игравшего пару лет назад в России за «Красный Октябрь» американского форварда Джауана Джонсона.

Призовой фонд десятого Кубка Гомельского не претерпел изменений и составит 50 000 евро. Победитель получит 20 000, вторая команда — 15 000, третья — 10 000, четвертая — 5 000.

Традиционный предсезонный турнир пройдет в УСК ЦСКА. В среду в полуфиналах ЦСКА сыграет с турецкой «Дарюшафакой», а «Химки» встретятся с греческим «Панатинаикосом». В четверг пройдут финал и матч за третье место.