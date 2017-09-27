Премьера Родригеса и дебют БК «Химки»: в Москве стартует Кубок Гомельского
МОСКВА, 27 сен —
Р-Спорт, Семён Галькевич. Десятый турнир памяти легендарного баскетбольного тренера Александра Гомельского пройдет в среду и четверг в Москве и станет последним этапом подготовки команд к сезону-2017/18.
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Московский ЦСКА семь раз выигрывал турнир, по одной победе на Кубке Гомельского одержали литовский «Жальгирис» (2008 год) и греческий «Панатинаикос» (2009).
Жизнь после Теодосича
Матчи десятого розыгрыша Кубка Гомельского пройдут в будни, что стало новшеством турнира. «Такое решение принято в интересах клубов, в первую очередь, конечно, мы учитывали интересы ЦСКА. Не уверен, что будни хуже, чем выходные. Вот сейчас и посмотрим, как получится. У выходных, особенно субботы, хватает своих сложностей», — сказал генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский.
В межсезонье ЦСКА покинул сербский разыгрывающий Милош Теодосич, наконец решившийся покорить Национальную баскетбольную ассоциацию. Серб подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс». Заменить любимца армейских болельщиков призван испанец Серхио Родригес. Также на Кубке Гомельского московские болельщики впервые увидят в деле и других новичков ЦСКА: американцев Отелло Хантера и Уилла Клайберна, француза Лео Вестерманна.
Все участники Евробаскета из ЦСКА уже присоединились к команде и работают в общей группе.
«Мы привыкли считать Кубок Гомельского молодым турниром, но не успели оглянуться, как он дорос до первого юбилея, — заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин. — Десятый розыгрыш Кубка вновь собирает в Москве участников Евролиги прошедшего и будущего сезонов, выступающих основными составами накануне старта в официальных матчах. Идея создания турнира заключалась не только в организации для москвичей зрелищного соревнования. Каждый год мы получаем особый повод вспомнить об Александре Яковлевиче Гомельском».
Новые «Химки»
Впервые за лето свою команду увидят и болельщики «Химок», которые дебютируют на Кубке Гомельского. Вернувшийся в число участников Евролиги клуб в межсезонье предсказуемо обновил состав. Команду пополнили сразу восемь новичков: форвард сборной России Андрей Зубков, сербский защитник Стефан Маркович и американцы Тайлер Ханикатт, Томас Робинсон, Чарльз Дженкинс, Малькольм Томас, Энтони Гилл и Джеймс Андерсон.
Главным же изменением в «Химках» стоит признать перестановки в тренерском штабе: вместо Душана Ивковича команду возглавил Георгиос Барцокас, известный в России по работе с «Локомотивом-Кубанью». В 2016 году грек вывел краснодарцев в «Финал четырех» Евролиги. Уже присоединились к команде и должны сыграть на Кубке Гомельского выступавшие на Евробаскете Алексей Швед и Андрей Зубков.
Иностранные гости
Уже в девятый раз на Кубке Гомельского выступит греческий «Панатинаикос». Лишь один раз в истории турнира — в 2012 году — вместо «Пао» в Москву приехал «Олимпиакос». Состав греческой команды в межсезонье также заметно обновился, клуб подписал контракты с семью новыми игроками, среди которых стоит отметить Яна Вуюкаса (экс-игрок «Локомотива-Кубани» и УНИКСа), Мэтта Лойески и Танасиса Адетокунбо, старшего брата звезды НБА.
Приглашение «Дарюшафаки» на Кубок Гомельского, с одной стороны, выглядит удивительным (команда из Кубка Европы), с другой — абсолютно оправданным, ведь команду возглавляет бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт. Всего пять месяцев назад «Дарюшафака» играла в четвертьфинале Евролиги, но с тех пор многое изменилось: команда потеряла место в главном европейском турнире, титульный спонсор оставил клуб, лучшие игроки разошлись по другим командам. Сейчас обратить на себя внимание в составе «Дарюшафаки» могут лишь имена центрового Огуза Саваша и игравшего пару лет назад в России за «Красный Октябрь» американского форварда Джауана Джонсона.
Призовой фонд десятого Кубка Гомельского не претерпел изменений и составит 50 000 евро. Победитель получит 20 000, вторая команда — 15 000, третья — 10 000, четвертая — 5 000.
Традиционный предсезонный турнир пройдет в УСК ЦСКА. В среду в полуфиналах ЦСКА сыграет с турецкой «Дарюшафакой», а «Химки» встретятся с греческим «Панатинаикосом». В четверг пройдут финал и матч за третье место.
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