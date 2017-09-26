Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/31135583/
26 сентября 2017, 23:14 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Автодор» победил «Морнар» и во втором матче квалификации ЛЧ

Саратовский «Автодор» одержал выездную победу в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с черногорским «Морнаром».

Команда Маццона умело засушила игру в первой четверти, позволив сопернику набрать лишь 6 очков, к большому перерыву преимущество «Автодора» составляло 12 очков.

В третьей четверти «Морнар» немного приблизился к гостям, однако в четвёртой на паркете вновь шла равная борьба. Итоговая победа «Автодора» — 70:62. Самым результативным в составе победителей стал Максим Шелекето, набравший 12 очков.

Таким образом, саратовцы вышли в третий раунд квалификации, где их ждёт встреча с итальянской «Орландиной».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я