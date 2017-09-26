Баскетболистки «Спартака» проиграли «Гдыне» в первом матче квалификации Кубка Европы
МОСКВА, 26 сен —
Р-Спорт. Ногинский «Спартак» потерпел поражение от польской «Гдыни» в первом матче квалификационного раунда женского баскетбольного Кубка Европы.
Встреча, состоявшаяся в Польше, закончилась со счетом 95:55 (30:9, 27:7, 16:17, 22:22) в пользу хозяек, в составе которых 22 очка набрала Виктория Янкоска, у россиянок Екатерина Кубынина записала себе в актив 14 очков.
Вторая игра противостояния пройдет в пятницу в Ногинске.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter