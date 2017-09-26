Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/31135324/
26 сентября 2017, 22:13 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболистки «Спартака» проиграли «Гдыне» в первом матче квалификации Кубка Европы

МОСКВА, 26 сен — Р-Спорт. Ногинский «Спартак» потерпел поражение от польской «Гдыни» в первом матче квалификационного раунда женского баскетбольного Кубка Европы.

Встреча, состоявшаяся в Польше, закончилась со счетом 95:55 (30:9, 27:7, 16:17, 22:22) в пользу хозяек, в составе которых 22 очка набрала Виктория Янкоска, у россиянок Екатерина Кубынина записала себе в актив 14 очков.

Вторая игра противостояния пройдет в пятницу в Ногинске.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
26 сентября

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото

Плющенко нашёл фигуристку, на порядок мощнее Медведевой

«Теперь я представляю лучшую страну мира»: фигуристка о смене гражданства