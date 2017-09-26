Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» вышли в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» вышли в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, победив в двух встречах киевский «Будивельник», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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После домашней виктории с разницей в 5 очков (69:64) команда Александра Крутикова и сегодня в столице Украины добилась победы со счетом 60:51 (19:19, 13:12, 11:12, 17:8). На протяжении трех четвертей соперники шли нога в ногу, а исход встречи был решен в заключительной десятиминутке, когда минчане сыграли более собранно и четко. В составе победителей самым результативным стал Филип Адамович, набравший 17 очков.
В первом квалификационном раунде минские «Цмокi» дважды обыграли косовскую «Приштину» — 57:50 (в гостях) и 89:74 (дома).
Теперь «драконам» предстоит дважды встретиться с французским клубом «Нантер» в борьбе за выход в групповой этап чемпионской Лиги. Первый поединок состоится 29 сентября в Минске, ответный — 2 октября на площадке французской команды.
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