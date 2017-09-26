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26 сентября 2017, 21:12 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Нижний Новгород» проиграл «Антверпену» и завершил борьбу в квалификации ЛЧ FIBA

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен — Р-Спорт. Баскетболисты «Нижнего Новгорода» потерпели поражение от бельгийского клуба «Антверпен Джайентс» и завершили борьбу в квалификации Лиги чемпионов Международной федерации баскетбола (FIBA).

Баскетболисты Нижнего Новгорода потерпели поражение от бельгийского клуба Антверпен Джайентс и завершили борьбу в квалификации Лиги чемпионов Международной федерации баскетбола (FIBA). Увеличить
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Ответный матч второго раунда отбора, который состоялся в Нижнем Новгороде во вторник, завершился со счетом 66:62 (15:16, 18:17, 15:16, 18:13) в пользу гостей. В составе хозяев самым результативным стал Стеван Еловац, который набрал 18 очков.

В первом матче в Бельгии нижегородцы также уступили — 87:90.
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