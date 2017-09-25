Иван Лазарев близок к переходу в «Нижний Новгород»
Экс-центровой ЦСКА и «Зенита» продолжит прогрессировать под руководством Зорана Лукича.
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Перспективный центровой Иван Лазарев (210 см, 91 кг) после ухода из ЦСКА, похоже, определился с дальнейшим продолжением карьеры. По информации «Известий», 26-летний баскетболист проходит просмотр в «Нижнем Новгороде» («НН») и в ближайшее время подпишет с клубом контракт по схеме «1+1».
По словам источника, знакомого с ситуацией в «НН», в приобретении кандидата в сборную России заинтересован лично главный тренер Зоран Лукич. Предполагается, что Иван Лазарев сможет заменить 32-летнего канадца Шона Денисона, покинувшего нижегородский клуб по семейным обстоятельствам.
Председатель правления «Нижнего Новгорода» Сергей Панов отказался комментировать переход Ивана Лазарева, однако не стал отрицать, что клуб действительно ищет нового игрока.
— Мы ищем центрового, но конкретных имен я раскрывать пока не намерен, — объяснил «Известиям» Сергей Панов.
Ранее талантливый баскетболист мог заключить соглашение с УНИКСом. Новый тренер казанцев Димитрис Прифтис даже приезжал в тренировочный лагерь в Салоники, где тренировался Иван Лазарев, но в итоге руководство клуба сделало выбор в пользу 34-летнего Григория Шуховцова (экс-игрок «Локомотив-Кубань» и ЦСКА).
— ЦСКА предлагал Ивану продлить контракт, но мы решили выбрать другой путь развития карьеры, — рассказал «Известиям» агент баскетболиста Валерий Холин. — Ему надо получать больше игровой практики, чтобы продолжать рост. Он способен закрыть позицию 4-го или 5-го номера и в перспективе стать незаменимым игроком для сборной России. У нас есть несколько вариантов продолжения карьеры в Единой лиге ВТБ, скоро мы определимся с новым клубом.
Иван Лазарев считается одним из самых талантливых игроков своего поколения. Профессиональную карьеру он начал в подмосковном «Триумфе», а после переезда команды в
По мнению двукратного
— Подписание контракта с «Нижним Новгородом» — отличное решение, — заявил «Известиям» Виталий Носов. — В последние два года Иван имел очень мало игровой практики в ЦСКА. Да, выиграл титулы, получил
Стоит отметить, что минувшим летом «Нижний Новгород» уже подписал контракты с семью новичками, среди которых — известные российские игроки Вадим Панин, Максим Колюшкин, Артем Комолов и Александр Захаров.
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