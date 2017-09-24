«Нижний Новгород» на выезде проиграл «Антверпену» в первом матче в квалификации ЛЧ
МОСКВА, 24 сен —
Р-Спорт. Баскетболисты «Нижнего Новгорода» на выезде потерпели поражение от бельгийского «Антверпена» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов FIBA.
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Антверпене, завершилась со счетом 90:87 (24:27, 21:27, 22:17, 23:16) в пользу хозяев паркета. В составе победителей самым результативным стал Ханс Ванвейн, набравший 17 очков. Нижегородцам наибольшее количество очков принес Александр Захаров — 24.
Ответный матч пройдет 26 сентября на площадке нижегородцев.
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