«Нижний Новгород» на выезде проиграл «Антверпену» в первом матче в квалификации ЛЧ

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал выступление своей команды на товарищеском турнире в Задаре (Хорватия). По итогам выступления на этом турнире «Химки» одержали две победы: над «Задаром» (72:58) и «Бамбергом» (77:75) и потерпели поражение от «Фенербахче» (65:76).