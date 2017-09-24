Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/31109936/
24 сентября 2017, 20:58 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Нижний Новгород» на выезде проиграл «Антверпену» в первом матче в квалификации ЛЧ

МОСКВА, 24 сен — Р-Спорт. Баскетболисты «Нижнего Новгорода» на выезде потерпели поражение от бельгийского «Антверпена» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов FIBA.

Баскетболисты Нижнего Новгорода на выезде потерпели поражение от бельгийского Антверпена в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов <span class=error>FIBA</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Антверпене, завершилась со счетом 90:87 (24:27, 21:27, 22:17, 23:16) в пользу хозяев паркета. В составе победителей самым результативным стал Ханс Ванвейн, набравший 17 очков. Нижегородцам наибольшее количество очков принес Александр Захаров — 24.

Ответный матч пройдет 26 сентября на площадке нижегородцев.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Барцокас: Турнир в Задаре позволил оценить текущий уровень «Химок»

Барцокас: Турнир в Задаре позволил оценить текущий уровень «Химок»

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал выступление своей команды на товарищеском турнире в Задаре (Хорватия). По итогам выступления на этом турнире «Химки» одержали две победы: над «Задаром» (72:58) и «Бамбергом» (77:75) и потерпели поражение от «Фенербахче» (65:76).
Еще 7 новостей  Все новости
22 сентября

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото

«Предательство» Овечкина: в чем россияне обвиняют спортсмена?

«Теперь я представляю лучшую страну мира»: фигуристка о смене гражданства