Барцокас: Турнир в Задаре позволил оценить текущий уровень «Химок»

В игре против «Фенербахче» небольшие травмы получили двое игроков. У Тайлера Ханикатта растяжение икроножной мышцы, а у Марко Тодоровича боли в спине. Также продолжает лечить голеностоп Малькольм Томас.



«Ещё раз хочу поблагодарить организаторов турнира за приглашение, для нас очень важно было проверить себя, сыграв в трёх матчах за четыре дня. Эти игры позволили оценить наш прогресс и текущий уровень. К сожалению, за время этого турнира мы потеряли много игроков, но к концу «предсезонки» команда будет в полном составе, что позволит подготовиться к предстоящим встречам.

Желаю удачи «Задару» в Адриатической лиге. У нас были как хорошие моменты, так и плохие, но это нормально, так как у нас почти новая команда, много новых игроков и тренерский штаб, и нам ещё предстоит наладить «химию». За 20−30 дней очень сложно сразу же наладить взаимодействия и играть хорошо, особенно когда отсутствует такое большое число игроков. Этот турнир нас многому научил, — цитирует Барцокаса официальный сайт «Химок».