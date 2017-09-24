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24 сентября 2017, 16:23 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Автодор» победил «Морнар» в квалификации Лиги чемпионов, Кларк набрал 21 очко

Саратовский «Автодор» одержал победу в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с черногорским «Морнаром».

Команда Маццона ударно провела первую четверть, выиграв её с разницей в 14 очков. Во второй десятиминутке хозяева паркета ещё немного нарастили преимущество и на большой перерыв команды ушли при счёте 47:31.

В третьем игровом отрезке гости попытались вернуться в игру, однако игроки «Автодора» не дали сопернику такую возможность, своевременно отвечая на успешные атаки «Морнара». В заключительной четверти саратовцы спокойно довели матч до победы — 88:70.

Самым результативынм в составе победителей стал Коти Кларк, набравший 21 очко, у «Морнара» 24 очка в активе Враньеша.

Ответная встреча состоится 26 сентября. В третьем раунде квалификации победителю этой пары будет противостять «Орландина», представляющая чемпионат Италии.
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