«Автодор» победил «Морнар» в квалификации Лиги чемпионов, Кларк набрал 21 очко

Команда Маццона ударно провела первую четверть, выиграв её с разницей в 14 очков. Во второй десятиминутке хозяева паркета ещё немного нарастили преимущество и на большой перерыв команды ушли при счёте 47:31.



В третьем игровом отрезке гости попытались вернуться в игру, однако игроки «Автодора» не дали сопернику такую возможность, своевременно отвечая на успешные атаки «Морнара». В заключительной четверти саратовцы спокойно довели матч до победы — 88:70.



Самым результативынм в составе победителей стал Коти Кларк, набравший 21 очко, у «Морнара» 24 очка в активе Враньеша.



Ответная встреча состоится 26 сентября. В третьем раунде квалификации победителю этой пары будет противостять «Орландина», представляющая чемпионат Италии.