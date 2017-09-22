РФБ и еще пять ассоциаций попросили Евролигу перенести матчи двух туров из-за КМ

В июле FIBA выразила разочарование календарем нового сезона Евролиги, в котором отсутствуют перерывы в ноябре 2017 года и феврале 2018 года под игры сборных. Евролига в ответ на это заявила, что FIBA в одностороннем порядке назначила матчи сборных на эти отрезки времени, поэтому полностью несет ответственность за ситуацию, когда они совпадают с календарем Евролиги сезона-2017/18.

Баскетбольные ассоциации Германии, Греции, Италии, России, Испании и Турции подписали совместное заявление, в котором говорится следующее:

— «мы подтверждаем, что будем вызывать игроков Евролиги в национальные команды на все матчи квалификационного турнира Кубка мира-2019,

— мы призываем ECA изменить расписание игровых дней Евролиги, чтобы они не накладывались на отборочные игры Кубка мира,

— мы призываем Еврокомиссию привлечь к ответственности ECA за нарушение обязательств, касающихся нового календаря FIBA.

Тринадцать из 16 клубов, которые выступят в Евролиге в сезоне-2017/18, представляют федерации шести стран, подписавших заявление.