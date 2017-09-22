FIBA раскритиковала проект предложенного Евролигой календаря

В четверг Евролига представила FIBA и клубам проект нового календаря, основанного на пяти принципах: сборные нуждаются в лучших игроках для официальных матчей, национальным федерациям необходимо, чтобы сборные проводили квалификационные матчи на домашнем паркете, игры сборных должны занимать четыре недели в сезоне, а также еще две недели — на подготовку. Клубный календарь должен занимать 38 недель в сезон, профессиональным баскетболистам требуются минимум четыре недели полноценного отдыха.

«FIBA принимает к сведению так называемое “предложение” нового календаря, — говорится в заявлении. — Однако мы расцениваем его как диверсию. Предложение, поступившее за два месяца до старта квалификации Кубка мира (ранее — чемпионата мира — прим. ТАСС) ужать отборочный турнир до четырех месяцев в июне и подразумевающее смещение сроков проведения главного турнира под эгидой FIBA с сентября на июль 2019 года, просто несерьезно и поэтому неприемлемо».

При этом в FIBA подчеркнули, что сейчас «не время для дальнейшей конфронтации», и что организация готова изучать предложения, которые составляются с учетом уважения к интересам национальных команд.