Минские «Цмокi» вышли во второй раунд квалификации баскетбольной Лиги чемпионов

Сегодня в домашнем поединке стартового этапа квалификации минчане встретили упорное сопротивление со стороны гостей, но сумели добиться победы — 89:74 (19:17, 21:22, 23:15, 26:20). Первую половину встречи подопечные Александра Крутикова выиграли с минимальной разницей в счете — 40:39, а после перерыва увеличили свое преимущество и в итоге победили с перевесом в 15 очков. Самым результативным в составе «драконов» стал Никита Мещеряков, набравший 21 очко. В гостевом матче, состоявшемся 19 сентября в Приштине, чемпионы Беларуси выиграли с разницей 7 баллов — 57:50.

Следующим соперником белорусской дружины будет чемпион Украины киевский клуб «Будивельник». Первый матч состоится 24 сентября в Минске, ответный — 26 сентября в украинской столице. Победитель этих встреч в 3-м круге квалификации Лиги чемпионов дважды встретится с французским «Нантером».