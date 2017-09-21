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21 сентября 2017, 13:39 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Евролига предложила ФИБА вариант нового календаря

Евролига предложила вариант нового календаря, в котором постаралась учесть интересы клубов и сборных, сообщает официальный сайт турнира.

Этот вариант Евролига отправила ФИБА, а также своим акционерам — клубам, домашним лигам, тренерам, игрокам и судьям.

Основные принципы нового календаря:

1. Национальные федерации нуждаются в том, чтобы за их сборные выступали лучшие игроки в официальных матчах.

2. Национальным федерациям нужно, чтобы их сборные проводили матчи отборочных турниров на домашнем паркете.

3. Календарь сборных должен длится четыре недели за сезон, в дополнение к двухнедельному периоду на подготовку.

4. Календарь клубов должно длится 38 недель за сезон.

5. Профессиональным баскетболистам требуется как минимум четыре недели полного отдыха от официальных матчей за сезон.
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