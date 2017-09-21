Бывший тренер БК ЦСКА и «Динамо» серб Ивкович признан Легендой Евролиги

Церемония чествования 73-летнего Ивковича прошла в Афинах в среду. Специалист официально объявил о завершении 48-летней тренерской карьеры. Президент Евролиги Жорди Бертомеу вручил сербу персональный трофей Легенды Евролиги.

Также в честь прославленного тренера был сыгран матч между командой «Звезд Душана Ивковича», за которую сыграли баскетболисты ЦСКА — Виктор Хряпа и американец Кайл Хайнс, и греческим «Олимпиакосом». Подопечные серба одержали победу со счетом 111:103.

На мероприятие, посвященное Ивковичу, пришли не только звезды европейского баскетбола, в числе которых президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, главный тренер ЦСКА грек Димитрис Итудис, но и бывшая первая «ракетка» мира и победитель 12 турниров серии Большого шлема сербский теннисист Новак Джокович.

«Вечер и церемония получились очень душевными и теплыми, — сказал ТАСС Кущенко. — Для ЦСКА Ивкович был не просто тренер. Он стал именно тем человеком, который дал новую жизнь клубу. ЦСКА до сих пор живет в той системе, которую создал Ивкович. И победа в Евролиге в 2006 году — это победа не только того состава игроков, но всей четырехлетней системы, которая была задана Душаном».

Ивкович стал первым тренером в списке Легенд Евролиги. Ранее такого звания были удостоены греки Димитрис Диамантидис и Теодорос Папалукас, литовцы Шарунас Ясикявичюс и Рамунас Шишкаускас, испанец Хуан Карлос Наварро и турок Мирсад Тюркджан. Ивкович в качестве тренера дважды побеждал в Евролиге (1997, 2000), в Кубке УЛЕБ (2006). Сборная Югославии под его руководством выиграла на чемпионате мира — 1990 и трижды на чемпионате Европы (1989, 1991, 1995), с 2002 по 2005 год он возглавлял ЦСКА, а с 2005 по 2007 год — «Динамо».