Дмитрий Кулагин выбирает между Россией и Испанией
До конца сентября один из лидеров национальной сборной должен определиться со своим клубным будущим.
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Атакующий защитник Дмитрий Кулагин в ближайшее время подпишет контракт с новым клубом. По информации «Известий», 25-летний баскетболист сборной России имеет ряд предложений от клубов Единой лиги ВТБ и испанской ACB. В России главным претендентом на подписание контракта с перспективным игроком является «Локомотив-Кубань». Также в Дмитрии Кулагине заинтересованы УНИКС и «Нижний Новгород» (при этом возможность возвращения в «Зенит», о которой писали многие СМИ, спортсмен не рассматривает). В чемпионате Испании на игрока претендуют клубы — участники Еврокубка.
По словам официального представителя баскетболиста Валерия Холина, у Дмитрия сейчас «очень хорошая ситуация».
— Благодаря его уверенной игре на Евробаскете у нас очень много достойных предложений, — рассказал «Известиям» Валерий Холин. — Мы рассматриваем как российские, так и зарубежные варианты продолжения карьеры. Он очень амбициозный парень, свободно владеет английским — проблем с адаптацией в иностранном чемпионате не возникнет. В ближайшее время мы определимся с выбором — Дмитрию необходимо перезапустить карьеру после двух не самых удачных сезонов в ЦСКА.
Дмитрий Кулагин покинул армейский клуб по окончании сезона-2015/16. На Евробаскете-2017 он выступал уже в статусе свободного агента и стал одним из лучших игроков российской сборной (5,3 очка, 1,6 подбора и 1,6 передачи в среднем за матч). Баскетболист играл на трех позициях — разыгрывающего, защитника и форварда. Спортсмен оказался полезен команде как в защите, так и в нападении — снимал нагрузку с Алексея Шведа своими индивидуальными номерами, совершал проходы под щит и в целом показал себя командным игроком.
— Его абсолютно не смущал тот факт, что он едет в сборную, не имея контракта с клубом, — продолжил Валерий Холин. — Дима понимал всю ответственность, он патриот, и сборная для него в приоритете. Он даже не хотел говорить о своем клубном будущем, а был полностью сконцентрирован на играх в Стамбуле.
В четвертьфинальном матче со сборной Греции Кулагин получил серьезную травму голеностопа, но всё же смог выйти на площадку за минуту до сирены, чтобы защищаться в последнем владении и забрать ключевой отскок. Через боль он отыграл и полуфинал с Сербией, и матч за бронзу с Испанией.
— Сейчас Диме надо сконцентрироваться на своем здоровье, — считает агент спортсмена. — Его травма не требует хирургического вмешательства, но сроки полного восстановления мы будем понимать через несколько дней.
В ЦСКА Дмитрий Кулагин перешел из «Зенита». Баскетболист сборной России выступал за
Несколько лет назад игрок имел реальный шанс уехать в НБА. В 2011 году Дмитрий Кулагин стал главным открытием юниорского чемпионата мира, где наша сборная в четвертьфинале обыграла США и заняла третье место. Его игра в
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