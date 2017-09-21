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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/31073277/
21 сентября 2017, 0:27 | Баскетбол: Еврокубки | Известия

Дмитрий Кулагин выбирает между Россией и Испанией

До конца сентября один из лидеров национальной сборной должен определиться со своим клубным будущим.

До конца сентября один из лидеров национальной сборной должен определиться со своим клубным будущим. Увеличить
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Атакующий защитник Дмитрий Кулагин в ближайшее время подпишет контракт с новым клубом. По информации «Известий», 25-летний баскетболист сборной России имеет ряд предложений от клубов Единой лиги ВТБ и испанской ACB. В России главным претендентом на подписание контракта с перспективным игроком является «Локомотив-Кубань». Также в Дмитрии Кулагине заинтересованы УНИКС и «Нижний Новгород» (при этом возможность возвращения в «Зенит», о которой писали многие СМИ, спортсмен не рассматривает). В чемпионате Испании на игрока претендуют клубы — участники Еврокубка.

По словам официального представителя баскетболиста Валерия Холина, у Дмитрия сейчас «очень хорошая ситуация».

— Благодаря его уверенной игре на Евробаскете у нас очень много достойных предложений, — рассказал «Известиям» Валерий Холин. — Мы рассматриваем как российские, так и зарубежные варианты продолжения карьеры. Он очень амбициозный парень, свободно владеет английским — проблем с адаптацией в иностранном чемпионате не возникнет. В ближайшее время мы определимся с выбором — Дмитрию необходимо перезапустить карьеру после двух не самых удачных сезонов в ЦСКА.

Дмитрий Кулагин покинул армейский клуб по окончании сезона-2015/16. На Евробаскете-2017 он выступал уже в статусе свободного агента и стал одним из лучших игроков российской сборной (5,3 очка, 1,6 подбора и 1,6 передачи в среднем за матч). Баскетболист играл на трех позициях — разыгрывающего, защитника и форварда. Спортсмен оказался полезен команде как в защите, так и в нападении — снимал нагрузку с Алексея Шведа своими индивидуальными номерами, совершал проходы под щит и в целом показал себя командным игроком.

— Его абсолютно не смущал тот факт, что он едет в сборную, не имея контракта с клубом, — продолжил Валерий Холин. — Дима понимал всю ответственность, он патриот, и сборная для него в приоритете. Он даже не хотел говорить о своем клубном будущем, а был полностью сконцентрирован на играх в Стамбуле.

В четвертьфинальном матче со сборной Греции Кулагин получил серьезную травму голеностопа, но всё же смог выйти на площадку за минуту до сирены, чтобы защищаться в последнем владении и забрать ключевой отскок. Через боль он отыграл и полуфинал с Сербией, и матч за бронзу с Испанией.

— Сейчас Диме надо сконцентрироваться на своем здоровье, — считает агент спортсмена. — Его травма не требует хирургического вмешательства, но сроки полного восстановления мы будем понимать через несколько дней.

В ЦСКА Дмитрий Кулагин перешел из «Зенита». Баскетболист сборной России выступал за красно-синих с 2015 года и являлся одним из ключевых игроков ротации. В составе армейцев Дмитрий дебютировал в Евролиге и в первый же год стал чемпионом турнира, сыграв в том числе в финальном матче. За два сезона Кулагин принял участие в 92 матчах, его средняя статистика — 4,5 очка, 1,4 подбора, 1,5 передачи, 11,1 минуты.

Несколько лет назад игрок имел реальный шанс уехать в НБА. В 2011 году Дмитрий Кулагин стал главным открытием юниорского чемпионата мира, где наша сборная в четвертьфинале обыграла США и заняла третье место. Его игра в плей-офф восхитила многочисленных заокеанских скаутов — защитнику прочили место в первом раунде драфта-2012 и яркое будущее в НБА. К сожалению, переезд в Лигу затянулся, и Кулагин в итоге выпал из списка главных талантов европейского баскетбола.
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Новости Баскетбольных еврокубков

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