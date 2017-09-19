Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили «Приштину» в гостевом матче квалификации Лиги чемпионов

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Чемпионы Беларуси в гостевом матче обыграли косовскую «Приштину» со счетом 57:50 (21:23, 15:3, 9:7, 12:17). Уступив в первой четверти два балла, подопечные Александра Крутикова во втором периоде переиграли хозяев с разницей в 12 очков. После большого перерыва косовские баскетболисты пытались догнать гостей, но чемпионы Беларуси сохранили свое преимущество. Самым результативным в составе минчан стал Крис Черапович, набравший 18 очков.

Ответная встреча за выход во второй раунд квалификации состоится 21 сентября на арене «Фалькон Клуба» в Минске. В случае успеха минские «драконы» на следующей стадии Лиги чемпионов дважды встретятся с чемпионом Украины киевским клубом «Будивельник».