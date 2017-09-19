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19 сентября 2017, 20:28 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Автодор» одержал победу в первом матче 1-го квалификационного раунда ЛЧ

Саратовский «Автодор» одержал победу в первом матче первого квалификационного раунда баскетбольной Лиги чемпионов. Российский клуб проводил выездной матч с чемпионом Кипра — «Керавносом».

Практически весь матч на паркете шла равная борьба, а к завершающей четверти команды подошли при счёте 64:63 в пользу «Автодора». В заключительном игровом отрезке саратовцы сумели организовать рывок, который позволил им победить со счётом 83:72.

Самым результативным в составе победителей стал Брэндон Фрейзер, набравший 19 очков, у «Керавноса» 19 очков в активе Мохаммеда Абукара.

Ответный матч первого этапа Лиги чемпионов состоится в Саратове 21 сентября.
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