«Автодор» одержал победу в первом матче 1-го квалификационного раунда ЛЧ

Практически весь матч на паркете шла равная борьба, а к завершающей четверти команды подошли при счёте 64:63 в пользу «Автодора». В заключительном игровом отрезке саратовцы сумели организовать рывок, который позволил им победить со счётом 83:72.

Самым результативным в составе победителей стал Брэндон Фрейзер, набравший 19 очков, у «Керавноса» 19 очков в активе Мохаммеда Абукара.



Ответный матч первого этапа Лиги чемпионов состоится в Саратове 21 сентября.