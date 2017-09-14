Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» приобрел американского защитника Девона Саддлера

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Американцу 26 лет, четыре года он провел в Делавэрском университете, выступая за баскетбольную команду в NCAA (Национальной ассоциации студенческого спорта). Девон Саддлер является рекордсменом университетской команды по набранным очкам (2222) за всю историю Делавэра.

Свою профессиональную карьеру в Европе Девон Саддлер начал в Италии, затем играл за Хорватию и Венгрию. В сезоне 2016/2017 американец противостоял «драконам» в составе венгерского «Керменда». Тогда защитник набрал 8 очков, совершил 3 подбора и 3 передачи, а его команда одержала победу в матче Кубка ФИБА (74:90).

Американец уже прилетел в Минск и готовится к квалификации Лиги чемпионов вместе с командой. Он будет выступать под первым номером.