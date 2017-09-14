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14 сентября 2017, 18:19 | Баскетбол: Еврокубки | БЕЛТА

Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» приобрел американского защитника Девона Саддлера

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» и Девон Саддлер договорились о сотрудничестве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе «драконов».

Американцу 26 лет четыре года он провел в <span class=error>Делавэрском</span> университете выступая за баскетбольную команду в <span class=error>NCAA</span> (Национальной ассоциации студенческого спорта). Увеличить
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Американцу 26 лет, четыре года он провел в Делавэрском университете, выступая за баскетбольную команду в NCAA (Национальной ассоциации студенческого спорта). Девон Саддлер является рекордсменом университетской команды по набранным очкам (2222) за всю историю Делавэра.

Свою профессиональную карьеру в Европе Девон Саддлер начал в Италии, затем играл за Хорватию и Венгрию. В сезоне 2016/2017 американец противостоял «драконам» в составе венгерского «Керменда». Тогда защитник набрал 8 очков, совершил 3 подбора и 3 передачи, а его команда одержала победу в матче Кубка ФИБА (74:90).

Американец уже прилетел в Минск и готовится к квалификации Лиги чемпионов вместе с командой. Он будет выступать под первым номером.

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