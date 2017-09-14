Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» приобрел американского защитника Девона Саддлера
14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» и Девон Саддлер договорились о сотрудничестве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
пресс-службе «драконов».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Американцу 26 лет, четыре года он провел в Делавэрском университете, выступая за баскетбольную команду в NCAA (Национальной ассоциации студенческого спорта). Девон Саддлер является рекордсменом университетской команды по набранным очкам (2222) за всю историю Делавэра.
Свою профессиональную карьеру в Европе Девон Саддлер начал в Италии, затем играл за Хорватию и Венгрию. В сезоне 2016/2017 американец противостоял «драконам» в составе венгерского «Керменда». Тогда защитник набрал 8 очков, совершил 3 подбора и 3 передачи, а его команда одержала победу в матче Кубка ФИБА (74:90).
Американец уже прилетел в Минск и готовится к квалификации Лиги чемпионов вместе с командой. Он будет выступать под первым номером.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter