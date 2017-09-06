БК «Цмоки-Минск» сменил логотип

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Новая эмблема заключена в круг, в котором выделены два основных элемента клуба: дракон и баскетбольный мяч.

Сегодня ведущая баскетбольная команда Беларуси провела презентацию всех своих составов: молодежного, женского и основного.

Первый официальный матч «драконы» проведут в квалификации Лиги чемпионов ФИБА с «Приштиной» из Косово 19 сентября. Ответная игра состоится на площадке Falcon Club 21 сентября.