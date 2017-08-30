Виктор Овсепян стал игроком БК «Цмокі-Мінск»
Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» и форвард Виктор Овсепян (1991, 200) подписали соглашение о сотрудничестве. Контракт белорусского игрока рассчитан на один год. Об этом сообщает официальный сайт «драконов».
Овсепян начал профессиональную карьеру в 2009 году, проведя сезон в минской команде «Виталюр-РГУОР». Затем форвард перешел в витебский «Рубон» (на тот момент — «Локомотив-КИС»). В Витебске играл до лета-2017. В последнем сезоне в «Рубоне» Овсепян набирал 11 очков и совершал 6.9 подбора, атакуя с 58% точности.
В 2015 году форвард был вызван на «Матч звезд» чемпионата Беларуси.
Карьера:
2009−10 —
2010−16 — Рубон (Витебск)
2016 — БК Урарту Ереван (Суперлига, Дивизион 1, Россия)
2016−17 — Рубон (Витебск).
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