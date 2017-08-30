Виктор Овсепян стал игроком БК «Цмокі-Мінск»

Овсепян начал профессиональную карьеру в 2009 году, проведя сезон в минской команде «Виталюр-РГУОР». Затем форвард перешел в витебский «Рубон» (на тот момент — «Локомотив-КИС»). В Витебске играл до лета-2017. В последнем сезоне в «Рубоне» Овсепян набирал 11 очков и совершал 6.9 подбора, атакуя с 58% точности.



В 2015 году форвард был вызван на «Матч звезд» чемпионата Беларуси.



Карьера:



2009−10 — Виталюр-РГУОР (Минск)

2010−16 — Рубон (Витебск)

2016 — БК Урарту Ереван (Суперлига, Дивизион 1, Россия)

2016−17 — Рубон (Витебск).