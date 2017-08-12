Льюль успешно перенёс операцию на травмированном колене
Разыгрывающий мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Льюль успешно перенёс операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки правого колена.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Льюль получил повреждение в товарищеском матче со сборной Бельгии. Отмечается, что на процесс восстановления займёт от шести до девяти месяцев.
В минувшем сезоне 29-летний разыгрывающий был признан MVP сезона в Евролиге.
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