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12 августа 2017, 12:23 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Льюль успешно перенёс операцию на травмированном колене

Разыгрывающий мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Льюль успешно перенёс операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки правого колена.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Льюль получил повреждение в товарищеском матче со сборной Бельгии. Отмечается, что на процесс восстановления займёт от шести до девяти месяцев.

В минувшем сезоне 29-летний разыгрывающий был признан MVP сезона в Евролиге.
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