Чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2017/18 стартует 5 октября
ТАСС, 12 августа. Первый матч чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2017/18 пройдет 5 октября. Календарь регулярного чемпионата опубликован на официальном сайте лиги.
5 октября казанский УНИКС примет петербургский «Зенит», «Химки» сыграют дома с «Цмоки-Минск».
Первый матч между прошлогодними финалистами ЦСКА и «Химками» пройдет 6 ноября.
15 июля совет Единой лиги ВТБ принял решение определять чемпиона в формате «Финала четырех».
В Единой лиге ВТБ участвуют 13 клубов, включая команды из России, Белоруссии, Латвии и Казахстана.
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