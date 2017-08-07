«Астана» подписала контракт с новым защитником
Президентский баскетбольный клуб «Астана» продолжает формировать состав команды перед началом нового сезона. Руководство клуба подписало контракт с американским защитником Ларри Гордоном.
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Ларри Гордон родился 18 апреля 1987 года в Калифорнии. Баскетболист играл в студенческой лиге NCAA за команду «Cal Poly Mustangs», после чего продолжил карьеру в профессиональных командах и играл в клубах Австрии, Германии и Кореи.
Прошедший сезон 2016−2017 гг. спортсмен провел в составе двух команд — начал в клубе «Sonic Boom KT» (Южная Корея), где за игру набирал в среднем 14.9 очков, а в середине сезона перешёл в состав немецкой команды «SC Rasta Vechta», где остался до окончания сезона. В составе немецкого клуба баскетболист набирал в среднем 6.5 очков за игру, а также демонстрировал хороший процент реализации 3-х очковых бросков (42.9%).
Ларри отмечает, что много слышал о столичной команде из Казахстана и с нетерпением ждет нового сезона в составе «Астаны»:
«Я знаю, что “Астана” является пятикратным победителем Чемпионата Казахстана, а также Кубка страны, и пять раз выходила в
Напомним, что перед началом нового сезона Единой Лиги ВТБ казахстанским баскетболистам предстоит принять участие в двух турнирах: Кубке Азии, который пройдет в августе в городе Бейрут (Ливан) и Кубке Азиатских Чемпионов, который пройдет в сентябре в Китае.
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