«Астана» подписала контракт с новым защитником

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ларри Гордон родился 18 апреля 1987 года в Калифорнии. Баскетболист играл в студенческой лиге NCAA за команду «Cal Poly Mustangs», после чего продолжил карьеру в профессиональных командах и играл в клубах Австрии, Германии и Кореи.

Прошедший сезон 2016−2017 гг. спортсмен провел в составе двух команд — начал в клубе «Sonic Boom KT» (Южная Корея), где за игру набирал в среднем 14.9 очков, а в середине сезона перешёл в состав немецкой команды «SC Rasta Vechta», где остался до окончания сезона. В составе немецкого клуба баскетболист набирал в среднем 6.5 очков за игру, а также демонстрировал хороший процент реализации 3-х очковых бросков (42.9%).

Ларри отмечает, что много слышал о столичной команде из Казахстана и с нетерпением ждет нового сезона в составе «Астаны»:

«Я знаю, что “Астана” является пятикратным победителем Чемпионата Казахстана, а также Кубка страны, и пять раз выходила в плей-офф Лиги ВТБ. Я надеюсь на то, что внесу в команду высокий уровень мотивации и опыта, а также желание побеждать в каждом матче и выкладываться на все 100 процентов! С нетерпением жду начало сезона» — комментирует новый «защитник» столичной команды.

Напомним, что перед началом нового сезона Единой Лиги ВТБ казахстанским баскетболистам предстоит принять участие в двух турнирах: Кубке Азии, который пройдет в августе в городе Бейрут (Ливан) и Кубке Азиатских Чемпионов, который пройдет в сентябре в Китае.