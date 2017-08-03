«Парма» сыграет с «Работничками» в первом квалификационном раунде Кубка Европы FIBA
ТАСС, 3 августа. Пермский баскетбольный клуб «Парма» сыграет с македонским клубом «Работнички» в первом квалификационном раунде Кубка Европы Международной федерации Баскетбола (FIBA). Об этом сообщает
пресс-служба FIBA.
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Первая встреча 20 сентября и станет домашней для пермского клуба. Ответная игра состоится 27 сентября.
Победитель пары «Парма» — «Работнички» сыграет с французским клубом «Ле Портель» во втором квалификационного раунде. Матчи второго раунда квалификации пройдут 4 и 11 октября.
Кубок Европы — второй по значимости европейский клубный турнир под эгидой FIBA.
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