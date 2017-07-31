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31 июля 2017, 10:20 | Баскетбол: Еврокубки | Prosports.kz

Анатолий Колесников вернулся в «Астану»

Бывший игрок «Астаны», 28-летний форвард Анатолий Колесников, вернулся в ряды столичной баскетбольной команды.

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В прошлом сезоне баскетболист брал «спортивную паузу», чтобы провести время с семьей. Анатолий Колесников провел в столичном клубе четыре сезона — с 2012 по 2016 гг. Единая Лига ВТБ признала баскетболиста лучшим казахстанским игроком в сезоне 2014−2015 гг. Колесников также представляет баскетбольную сборную Казахстана, в составе которой спортсмен выступал на Азиатских играх в 2014 году (Инчхон, Корея) и на чемпионате Азии по баскетболу в 2015 года (Китай). Главный тренер команды, Костас Флеваракис, комментирует возвращение баскетболиста:

«Все казахстанские игроки хорошие, и я с нетерпением жду совместной работы. Качество команды во всем мире во многом зависит от уровня отечественных игроков — не только от стоимости контракта, но и от их характера, мотивации, командного духа и этики работы. Я ожидаю всех этих качеств от наших парней, в том числе и от Анатолия. Колесников — хороший игрок, быстрый с хорошей амплитудой и броском.

Сам Колесников отмечает, что с нетерпением ждет новых выступлений в составе «Астаны»: «Эта была моя мечта — вновь попасть в состав столичной команды, которая за такой короткий промежуток времени стала известна на мировой арене баскетбола. Хочу выразить свою благодарность руководству клуба за то, что верят в меня. Буду работать с особым усердием, чтобы радовать наших болельщиков отличной игрой».

Напомним, Анатолий Колесников — выходец из Казахстана. В возрасте 7 лет спортсмен вместе с семьей переехал в США, а затем в Австралию, где и начал заниматься баскетболом. Колесников выступал за команду Университета штата Луизиана и команду Сиднейского университета, после чего принял предложение от «Астаны».

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