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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/30527948/
29 июля 2017, 13:30 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

БК «Химки» будет принимать матчи Евролиги сезона-2017/18 на «Арене-Мытищи»

ТАСС, 29 июля. Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» будет играть домашние матчи Евролиги в сезоне-2017/18 на «Арене-Мытищи». Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Химки» добились права участвовать в Евролиге в следующем сезоне благодаря выходу в финал Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17, где подмосковный клуб в трех матчах уступил столичному ЦСКА.

«Арена-Мытищи» в одноименном городе вмещает порядка семи тысяч зрителей. Ранее арена была домашним стадионом для хоккейного клуба «Атлант».
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