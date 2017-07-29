БК «Химки» будет принимать матчи Евролиги сезона-2017/18 на «Арене-Мытищи»

«Химки» добились права участвовать в Евролиге в следующем сезоне благодаря выходу в финал Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17, где подмосковный клуб в трех матчах уступил столичному ЦСКА.

«Арена-Мытищи» в одноименном городе вмещает порядка семи тысяч зрителей. Ранее арена была домашним стадионом для хоккейного клуба «Атлант».