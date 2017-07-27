Душко Иванович: Выход в Евролигу для «Химок» сравним с победой в чемпионате

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— Я рад тому, как команда провела прошлый сезон, — цитирует Vijesti.me Ивановича. — Мы достигли поставленных целей, вышли в Евролигу. Для клуба этот успех сравним с победой в чемпионате, так как в России доминирует ЦСКА.