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27 июля 2017, 21:00 | Баскетбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Душко Иванович: Выход в Евролигу для «Химок» сравним с победой в чемпионате

Бывший наставник «Химок» Душко Иванович заявил, что доволен выступлением команды в прошлом сезоне. Черногорский специалист отметил, что для подмосковского клуба попадание в Евролигу — хороший результат.

Бывший наставник Химок <span class=error>Душко</span> Иванович заявил что доволен выступлением команды в прошлом сезоне. Увеличить
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— Я рад тому, как команда провела прошлый сезон, — цитирует Vijesti.me Ивановича. — Мы достигли поставленных целей, вышли в Евролигу. Для клуба этот успех сравним с победой в чемпионате, так как в России доминирует ЦСКА.

Напомним, что Иванович проработал в «Химках» один сезон. По итогам сезона клуб вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ и пробился в европейский турнир.
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