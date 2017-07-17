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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/30409719/
17 июля 2017, 14:08 | Баскетбол: Еврокубки | Sports.kz

«Астана» продлила контракты с лидерами команды

Антон Пономарев, Александр Жигулин и Дмитрий Гаврилов подписали контракт c БК «Астана» на предстоящий сезон.

Антон <span class=error>Пономарев</span> Александр <span class=error>Жигулин</span> и Дмитрий <span class=error>Гаврилов</span> подписали контракт c БК <span class=error>Астана</span> на предстоящий сезон. Увеличить
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Тяжелый форвард Антон Пономарев выступает за «Астану» с момента основания клуба — предстоящий сезон будет для баскетболиста седьмым. За годы профессиональной карьеры Пономарев неоднократно отличался высокими показателями: «Лучший тяжелый форвард» Кубка Казахстана 2013 года, «Лучший казахстанский игрок» сезона 2012/13 по признанию Единой Лиги ВТБ и «Лучший форвард» чемпионата РК Национальной Лиги сезона 2016/2017.

Для Александра Жигулина, который прибыл в столичную команду из испанской «Барселоны» в 2015 году, этот сезон будет третьим. Напомним, Жигулин провел в испанском клубе пять лет, после чего принял предложение от «Астаны». В прошедшем сезоне баскетболист отличился высокой результативностью в Кубке Казахстана и в регулярном чемпионате Лиги ВТБ.

Дмитрий Гаврилов, для которого прошедший сезон был дебютным в столичной команде, также порадовал штаб клуба своим выступлением. Гаврилов отметился результативной работой в матчах розыгрыша Кубка Казахстана ?2017, а также в финальной серии чемпионата Казахстана.

Перед новым сезоном игрокам столичной команды предстоит плотный график работы: в составе сборной Казахстана баскетболисты примут участие в Кубке Азии-2017, который пройдет в августе в городе Бейрут (Ливан), а с 22 по 30 сентября сыграют на Кубке Азиатских Чемпионов в Китае.

Отметим, что Жигулин, Пономарев и Гаврилов представляют основное «ядро» столичного клуба и национальной сборной Казахстана.

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