«Астана» продлила контракты с лидерами команды
Антон Пономарев, Александр Жигулин и Дмитрий Гаврилов подписали контракт c БК «Астана» на предстоящий сезон.
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Тяжелый форвард Антон Пономарев выступает за «Астану» с момента основания клуба — предстоящий сезон будет для баскетболиста седьмым. За годы профессиональной карьеры Пономарев неоднократно отличался высокими показателями: «Лучший тяжелый форвард» Кубка Казахстана 2013 года, «Лучший казахстанский игрок» сезона 2012/13 по признанию Единой Лиги ВТБ и «Лучший форвард» чемпионата РК Национальной Лиги сезона 2016/2017.
Для Александра Жигулина, который прибыл в столичную команду из испанской «Барселоны» в 2015 году, этот сезон будет третьим. Напомним, Жигулин провел в испанском клубе пять лет, после чего принял предложение от «Астаны». В прошедшем сезоне баскетболист отличился высокой результативностью в Кубке Казахстана и в регулярном чемпионате Лиги ВТБ.
Дмитрий Гаврилов, для которого прошедший сезон был дебютным в столичной команде, также порадовал штаб клуба своим выступлением. Гаврилов отметился результативной работой в матчах розыгрыша Кубка Казахстана ?2017, а также в финальной серии чемпионата Казахстана.
Перед новым сезоном игрокам столичной команды предстоит плотный график работы: в составе сборной Казахстана баскетболисты примут участие в Кубке Азии-2017, который пройдет в августе в городе Бейрут (Ливан), а с 22 по 30 сентября сыграют на Кубке Азиатских Чемпионов в Китае.
Отметим, что Жигулин, Пономарев и Гаврилов представляют основное «ядро» столичного клуба и национальной сборной Казахстана.
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