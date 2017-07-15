Кущенко: Формат «Финала четырех» будет в Единой лиге ВТБ в течение нескольких сезонов

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В субботу на совете Лиги было принято решение определять чемпиона не в серии плей-офф, а в «Финале четырех».

«Мы до последнего не знали, выносить ли этот вопрос на совет, и были удивлены дискуссией, которая развернулась. Высказались все 20 представителей, которые в итоге открыто проголосовали за “Финал четырех”, — сказал Кущенко. — Как сказал почетный президент Сергей Борисович Иванов, клубы проголосовали не просто за “Финал четырех”, а за реформы лиги. И это решение, безусловно, не на один, а на несколько сезонов вперед».

По словам Кущенко «Финал четырех» Единой лиги ВТБ по уровню будет соответствовать аналогичному мероприятию Евролиги.

«Финал четырех» Единой лиги ВТБ 2018 года пройдет с 8 по 10 июня. Город будет определен позднее.