Петербург является основным кандидатом на проведение Матча звезд Единой лиги ВТБ 2018 года
МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Второй в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу, скорее всего, пройдет 17 февраля 2018 года в
Санкт-Петербурге. Об этом журналистам заявила генеральный директор турнира Илона Корстин.
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«Кандидат номер один —
Также Корстин заявила, что лига не планирует расширяться до 16 клубов. В настоящее время в Единой лиге ВТБ играют 13 команд из России, Белоруссии, Латвии и Казахстана.
Первый в истории Единой лиги Матч звезд прошел в Сочи 11 февраля.
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