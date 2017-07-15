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15 июля 2017, 16:30 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Петербург является основным кандидатом на проведение Матча звезд Единой лиги ВТБ 2018 года

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Второй в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу, скорее всего, пройдет 17 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам заявила генеральный директор турнира Илона Корстин.

Также гендиректор турнира Илона Корстин заявила что лига не планирует расширяться до 16 клубов. Увеличить
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«Кандидат номер один — Санкт-Петербург, арена “Юбилейный”. 17 февраля и эта дата уже в календаре. Готовьтесь», — сказала она.

Также Корстин заявила, что лига не планирует расширяться до 16 клубов. В настоящее время в Единой лиге ВТБ играют 13 команд из России, Белоруссии, Латвии и Казахстана.

Первый в истории Единой лиги Матч звезд прошел в Сочи 11 февраля.
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