Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/30396037/
15 июля 2017, 16:29 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Призовой фонд Единой лиги ВТБ сезона-2017/18 составит 137 млн рублей

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Общий призовой фонд Единой лиги ВТБ по баскетболу в предстоящем сезоне увеличится на 6 млн рублей и составит 137 млн рублей. Об этом журналистам заявила генеральный директор турнира Илона Корстин.

По словам гендиректора турнира Илоны Корстин премиальный фонд увеличится на 6 млн рублей. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу в Москве состоялось заседание совета Единой лиги ВТБ.

«Премиальный фонд Единой лиги увеличится на 6 млн рублей, эти деньги пойдут на премирование клубов, которые лучше работают с болельщиками, — сказала Корстин. — Общий фонд составил 137 млн рублей».

В Единой лиге ВТБ участвуют 13 клубов, включая команды из России, Белоруссии, Латвии и Казахстана.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости

Экипаж Сотникова испытал проблемы с двигателем в конце восьмого этапа "Шелкового пути"

Кущенко: формат "Финала четырех" будет в Единой лиге ВТБ в течение нескольких сезонов

Синхронистка Колесниченко принесла сборной России первое золото на ЧМ-2017 в Будапеште

Экипаж Сотникова испытал проблемы с двигателем в конце восьмого этапа "Шелкового пути"

Кущенко: формат "Финала четырех" будет в Единой лиге ВТБ в течение нескольких сезонов