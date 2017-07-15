Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/30395762/
15 июля 2017, 13:57 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Единая лига ВТБ приняла формат «Финала четырёх» для определения чемпиона

Единая лига ВТБ утвердила формат «Финала четырёх» для определения чемпиона турнира, сообщает корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов с совета Лиги.

Единая лига <span class=error>ВТБ</span> утвердила формат Финала четырёх для определения чемпиона турнира сообщает корреспондент Чемпионата <span class=error>Ринат</span> Салахетдинов с совета Лиги. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В заседании принимали участие руководители клубов-участников и директорат организации. Против этого решения проголосовали лишь трое из них.

Формат «Финала четырёх» на решающей стадии уже использовался Лигой ВТБ в промокубке и трёх первых сезонах вплоть до 2012 года. Но после этого турнир перешёл на систему серий плей-офф, включая финал.

В минувшем сезоне Лиги принимали участие 13 команд из четырёх стран.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Переход на формат «Финала четырех» будет обсуждаться на совете Единой лиги ВТБ

Переход на формат «Финала четырех» будет обсуждаться на совете Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Одним из основных вопросов на совете Единой лиги ВТБ по баскетболу, который состоится в субботу, будет переход определение чемпиона турнира в формате «Финала четырех». Об этом ТАСС сообщил источник в лиге.
Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера