Единая лига ВТБ приняла формат «Финала четырёх» для определения чемпиона

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В заседании принимали участие руководители клубов-участников и директорат организации. Против этого решения проголосовали лишь трое из них.

Формат «Финала четырёх» на решающей стадии уже использовался Лигой ВТБ в промокубке и трёх первых сезонах вплоть до 2012 года. Но после этого турнир перешёл на систему серий плей-офф, включая финал.

В минувшем сезоне Лиги принимали участие 13 команд из четырёх стран.