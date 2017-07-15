Единая лига ВТБ приняла формат «Финала четырёх» для определения чемпиона
Единая лига ВТБ утвердила формат «Финала четырёх» для определения чемпиона турнира, сообщает корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов с совета Лиги.
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В заседании принимали участие руководители
Формат «Финала четырёх» на решающей стадии уже использовался Лигой ВТБ в промокубке и трёх первых сезонах вплоть до 2012 года. Но после этого турнир перешёл на систему серий
В минувшем сезоне Лиги принимали участие 13 команд из четырёх стран.
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