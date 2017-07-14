Переход на формат «Финала четырех» будет обсуждаться на совете Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Одним из основных вопросов на совете Единой лиги ВТБ по баскетболу, который состоится в субботу, будет переход определение чемпиона турнира в формате «Финала четырех». Об этом ТАСС сообщил источник в лиге.
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В совете Единой лиги ВТБ примут участие руководители клубов и директорат турнира.
«В субботу состоится совет лиги, на котором будут обсуждаться детали предстоящего сезона. Один из основных вопросов — обсуждение возможности определения чемпиона в формате «Финала четырех», — сказал собеседник ТАСС.
«Финал четырех» проводился в Единой лиге ВТБ до сезона-2011/12. Далее команды после регулярного чемпионата играли только матчи навылет. Чемпионом неизменно становился ЦСКА, за исключением сезона-2010/11, когда лучшей командой стали «Химки».
В Единой лиге ВТБ участвуют 13 клубов, включая команды из России, Белоруссии, Латвии и Казахстана.
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