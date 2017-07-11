«Енисей» сыграет с «Мурсией» и «Динамо» (Сассари) в группе Лиги чемпионов FIBA

Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая состоялась во вторник в Доме баскетбола в Швейцарии.

Помимо «Мурсии» и «Динамо», в группе A вместе с «Енисеем» оказались французский «Монако», израильский «Хапоэль» (Холон) и немецкий «Ольденбург». Еще две команды, которые будут играть в этой группе, станут известны по итогам квалификации.

Регулярный сезон Лиги чемпионов FIBA стартует 10 октября.