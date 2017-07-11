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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/30355788/
11 июля 2017, 21:16 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Енисей» сыграет с «Мурсией» и «Динамо» (Сассари) в группе Лиги чемпионов FIBA

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт. Баскетболисты красноярского «Енисея» встретятся с испанской «Мурсией» и итальянским «Динамо» (Сассари) на групповом этапе Лиги чемпионов FIBA.

Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая состоялась во вторник в Доме баскетбола в Швейцарии.

Помимо «Мурсии» и «Динамо», в группе A вместе с «Енисеем» оказались французский «Монако», израильский «Хапоэль» (Холон) и немецкий «Ольденбург». Еще две команды, которые будут играть в этой группе, станут известны по итогам квалификации.

Регулярный сезон Лиги чемпионов FIBA стартует 10 октября.
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Новости Баскетбольных еврокубков

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