«Енисей» сыграет с «Мурсией» и «Динамо» (Сассари) в группе Лиги чемпионов FIBA
МОСКВА, 11 июл —
Р-Спорт. Баскетболисты красноярского «Енисея» встретятся с испанской «Мурсией» и итальянским «Динамо» (Сассари) на групповом этапе Лиги чемпионов FIBA.
Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая состоялась во вторник в Доме баскетбола в Швейцарии.
Помимо «Мурсии» и «Динамо», в группе A вместе с «Енисеем» оказались французский «Монако», израильский «Хапоэль» (Холон) и немецкий «Ольденбург». Еще две команды, которые будут играть в этой группе, станут известны по итогам квалификации.
Регулярный сезон Лиги чемпионов FIBA стартует 10 октября.
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