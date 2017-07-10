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10 июля 2017, 15:13 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Желько Обрадович признан тренером года Евролиги в сезоне-2016/17

Наставник «Фенербахче» Желько Обрадович признан тренером года Евролиги в сезоне-2016/17, сообщает официальный сайт турнира.

Наставник Фенербахче <span class=error>Желько</span> <span class=error>Обрадович</span> признан тренером года <span class=error>Евролиги</span> в сезоне-2016/17 сообщает официальный сайт турнира. Увеличить
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Обрадович стал первым, кто получил приз имени Александра Гомельского три раза. Ранее 57-летний серб признавался лучшим тренером в 2007 и 2011 годах, когда работал в «Панатинаикосе».

В сезоне-2016/17 Желько привёл «Фенербахче» к победам в «Финале четырёх» Евролиги и национальном чемпионате Турции.

Напомним, что в прошлом году приз имени Александра Гомельского получил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.
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