Желько Обрадович признан тренером года Евролиги в сезоне-2016/17

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Обрадович стал первым, кто получил приз имени Александра Гомельского три раза. Ранее 57-летний серб признавался лучшим тренером в 2007 и 2011 годах, когда работал в «Панатинаикосе».



В сезоне-2016/17 Желько привёл «Фенербахче» к победам в «Финале четырёх» Евролиги и национальном чемпионате Турции.

Напомним, что в прошлом году приз имени Александра Гомельского получил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

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