Евролига: FIBA в одностороннем порядке поставила игры сборных на ноябрь и февраль

Ранее FIBA выразила разочарование календарем нового сезона Евролиги, утвержденным на собрании акционеров соревнований в Барселоне, из-за отсутствия перерыва в графике в ноябре 2017 года и феврале 2018 года под игры сборных команд. По календарю Евролиги регулярный чемпионат пройдет с 12 октября 2017 года по 6 апреля 2018 года, а «Финал четырех» состоится в Белграде с 18 по 20 мая.

«Евролига не изменяла календарь турнира. Традиционно Евролига никогда не останавливала соревнования в ноябре или конце февраля. Тот факт, что FIBA решила в одностороннем порядке организовать игры национальных команд так, что они полностью совпадают с календарем клубных турниров, — это только ответственность FIBA. Это решение FIBA противоречит соглашению, действующему между клубами Евролиги и FIBA с 2004 года… Евролига предоставила несколько альтернативных вариантов календаря, но FIBA оставила их без ответа», — говорится в релизе Евролиги.

Также отмечается, что руководство Евролиги не будет препятствовать желанию игроков клубов участвовать в матчах своих сборных.