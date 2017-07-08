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8 июля 2017, 17:32 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Евролига: FIBA в одностороннем порядке поставила игры сборных на ноябрь и февраль

МОСКВА, 8 июл — Р-Спорт. Международная федерация баскетбола (FIBA) в одностороннем порядке назначила матчи сборных на ноябрь текущего года и февраль 2018 года, поэтому полностью несет ответственность за ситуацию, когда они совпадают с календарем Евролиги в сезоне-2017/18, сообщается в релизе пресс-службы турнира.

Ранее FIBA выразила разочарование календарем нового сезона Евролиги, утвержденным на собрании акционеров соревнований в Барселоне, из-за отсутствия перерыва в графике в ноябре 2017 года и феврале 2018 года под игры сборных команд. По календарю Евролиги регулярный чемпионат пройдет с 12 октября 2017 года по 6 апреля 2018 года, а «Финал четырех» состоится в Белграде с 18 по 20 мая.

«Евролига не изменяла календарь турнира. Традиционно Евролига никогда не останавливала соревнования в ноябре или конце февраля. Тот факт, что FIBA решила в одностороннем порядке организовать игры национальных команд так, что они полностью совпадают с календарем клубных турниров, — это только ответственность FIBA. Это решение FIBA противоречит соглашению, действующему между клубами Евролиги и FIBA с 2004 года… Евролига предоставила несколько альтернативных вариантов календаря, но FIBA оставила их без ответа», — говорится в релизе Евролиги.

Также отмечается, что руководство Евролиги не будет препятствовать желанию игроков клубов участвовать в матчах своих сборных.

«Евролига и ее клубы всегда поддерживали соревнования национальных команд и будут продолжать делать это. Евролига никогда не запрещала и не ограничивала игроков в том, чтобы клуб отпустил их в сборные, и не будет делать этого в будущем. Но Евролига не принимает никакой дискриминации по отношению к своим игрокам, тренерам, судьям и клубам по сравнению с теми, кто осуществляет свою деятельность в других континентальных турнирах. Это, безусловно, относится и к “окнам” на игры сборных, так как другие заинтересованные стороны публично заявили о неучастии своих игроков без какой-либо ответной реакции FIBA», — говорится в релизе.
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