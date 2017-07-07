Баскетболисты ЦСКА начнут сезон в Евролиге матчем с итальянским «Миланом»
МОСКВА, 7 июл —
Р-Спорт. Баскетболисты московского ЦСКА сыграют в первом туре регулярного чемпионата Евролиги сезона-2017/18 с итальянским «Миланом», сообщается на официальном сайте турнира.
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Как сообщается, правление Евролиги утвердило в пятницу календарь нового сезона, по которому чемпионат начнется 12 октября, а последний тур регулярного турнира пройдет
ЦСКА 12 октября сыграет с «Миланом» в Москве, а подмосковные «Химки» проведут стартовый матч 13 октября, приняв на своем паркете испанскую «Валенсию».
Армейцы в минувшем сезоне проиграли в полуфинале «Финала четырех» греческому «Олимпиакосу» и в итоге завоевали бронзовые медали, обыграв в матче за третье место мадридский «Реал». Действующим победителем Евролиги является турецкий «Фенербахче», обыгравший в финале «Олимпиакос».
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