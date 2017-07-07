Баскетболисты ЦСКА начнут сезон в Евролиге матчем с итальянским «Миланом»

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Как сообщается, правление Евролиги утвердило в пятницу календарь нового сезона, по которому чемпионат начнется 12 октября, а последний тур регулярного турнира пройдет 5—6 апреля 2018 года. Матчи плей-офф будут сыграны с 17 апреля по 1 мая, а «Финал четырех» состоится в Белграде с 18 по 20 мая.

ЦСКА 12 октября сыграет с «Миланом» в Москве, а подмосковные «Химки» проведут стартовый матч 13 октября, приняв на своем паркете испанскую «Валенсию».

Армейцы в минувшем сезоне проиграли в полуфинале «Финала четырех» греческому «Олимпиакосу» и в итоге завоевали бронзовые медали, обыграв в матче за третье место мадридский «Реал». Действующим победителем Евролиги является турецкий «Фенербахче», обыгравший в финале «Олимпиакос».