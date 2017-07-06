СМИ: ЦСКА предложит Родригесу самый большой контракт в Европе

По данным портала, представители ЦСКА встретились с агентом Родригеса, чтобы обсудить возможность перехода игрока. Клуб предложит 31-летнему испанцу, который является свободным агентом, трехлетнее соглашение на сумму €10,7 млн. Такое же предложение было сделано сербскому разыгрывающему ЦСКА Милошу Теодосичу, который ранее заявил, что не собирается возвращаться в российский клуб. Если они подпишут контракты, то, по данным испанской газеты «Марка», станут самыми высокооплачиваемыми игроками в Европе.

Родригес провел прошедший сезон в составе команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия». Он сыграл 68 матчей, в среднем набирая по 7,8 очка и совершая 5,1 результативную передачу и 2,3 подбора. С 2010 по 2016 год испанский разыгрывающий выступал за мадридский «Реал», выиграв в составе команды Евролигу в 2015 году. В 2014 году он был признан самым ценным игроком Евролиги.