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6 июля 2017, 21:32 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

СМИ: ЦСКА предложит Родригесу самый большой контракт в Европе

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА ведет переговоры с испанцем Серхио Родригесом о подписании контракта, который будет самым большим в Европе. Об этом сообщает портал Eurohoops.

По данным портала, представители ЦСКА встретились с агентом Родригеса, чтобы обсудить возможность перехода игрока. Клуб предложит 31-летнему испанцу, который является свободным агентом, трехлетнее соглашение на сумму €10,7 млн. Такое же предложение было сделано сербскому разыгрывающему ЦСКА Милошу Теодосичу, который ранее заявил, что не собирается возвращаться в российский клуб. Если они подпишут контракты, то, по данным испанской газеты «Марка», станут самыми высокооплачиваемыми игроками в Европе.

Родригес провел прошедший сезон в составе команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия». Он сыграл 68 матчей, в среднем набирая по 7,8 очка и совершая 5,1 результативную передачу и 2,3 подбора. С 2010 по 2016 год испанский разыгрывающий выступал за мадридский «Реал», выиграв в составе команды Евролигу в 2015 году. В 2014 году он был признан самым ценным игроком Евролиги.

В составе сборной Испании Родригес выиграл чемпионат Европы в 2015 году и чемпионат мира в 2006 году. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году он завоевал серебро, а на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро — бронзу.
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