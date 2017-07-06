«Зенит», «Локомотив-Кубань» и УНИКС узнали соперников по Еврокубку
В Барселоне состоялась жеребьёвка регулярного чемпионата Еврокубка сезона-2017/18.
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Группа А: УНИКС (Россия), «Дарушшафака» (Турция), «Цедевита» (Хорватия), «Торино» (Италия), «Андорра» (Испания), «Леваллуа» (Франция)
Группа В: «Галатасарай» (Турция), «Бавария» (Германия), «Хапоэль» Иерусалим (Израиль), «Реджана» (Италия), «Леткабелис» (Литва), «Будучность» (Черногория)
Группа С: «Локомотив-Кубань» (Россия), «Альба» (Германия), «Летувос Ритас» (Литва), «Бильбао» (Испания), «Лимож» (Франция), «Партизан» (Сербия)
Группа D: «Гран Канариа» (Испания), «Зенит» (Россия), ТОФАШ (Турция), «Тренто» (Италия), «Ратиофарм» (Германия), АСВЕЛ (Франция).
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