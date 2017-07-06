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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/30304049/
6 июля 2017, 16:22 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Зенит», «Локомотив-Кубань» и УНИКС узнали соперников по Еврокубку

В Барселоне состоялась жеребьёвка регулярного чемпионата Еврокубка сезона-2017/18.

В Барселоне состоялась жеребьёвка регулярного чемпионата <span class=error>Еврокубка</span> сезона-2017/18. Увеличить
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Группа А: УНИКС (Россия), «Дарушшафака» (Турция), «Цедевита» (Хорватия), «Торино» (Италия), «Андорра» (Испания), «Леваллуа» (Франция)

Группа В: «Галатасарай» (Турция), «Бавария» (Германия), «Хапоэль» Иерусалим (Израиль), «Реджана» (Италия), «Леткабелис» (Литва), «Будучность» (Черногория)

Группа С: «Локомотив-Кубань» (Россия), «Альба» (Германия), «Летувос Ритас» (Литва), «Бильбао» (Испания), «Лимож» (Франция), «Партизан» (Сербия)

Группа D: «Гран Канариа» (Испания), «Зенит» (Россия), ТОФАШ (Турция), «Тренто» (Италия), «Ратиофарм» (Германия), АСВЕЛ (Франция).
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Новости Баскетбольных еврокубков

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