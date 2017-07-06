«Автодор» и НН сыграют в Кубке Европы в случае поражения в квалификации ЛЧ

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Теперь в регулярный чемпионат Кубка Европы попадут 24 команды, проигравшие в квалификационных раундах Лиги чемпионов. От России в них будут участвовать «Автодор» в первом раунде и «Нижний Новгород» во втором.

Кроме того, в регулярный чемпионат Кубка Европы пройдут 8 победителей квалификации этого турнира. Среди 24 команд, заявленных на неё, российских клубов нет.