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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/30302217/
6 июля 2017, 13:14 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Автодор» и НН сыграют в Кубке Европы в случае поражения в квалификации ЛЧ

В связи с большим количеством заявок на участие в Лиге чемпионов ФИБА приняла решение реструктуризовать формат Кубка Европы, сообщает 24 secunde.

В связи с большим количеством заявок на участие в Лиге чемпионов <span class=error>ФИБА</span> приняла решение реструктуризовать формат Кубка Европы сообщает 24 secunde. Увеличить
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Теперь в регулярный чемпионат Кубка Европы попадут 24 команды, проигравшие в квалификационных раундах Лиги чемпионов. От России в них будут участвовать «Автодор» в первом раунде и «Нижний Новгород» во втором.

Кроме того, в регулярный чемпионат Кубка Европы пройдут 8 победителей квалификации этого турнира. Среди 24 команд, заявленных на неё, российских клубов нет.
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